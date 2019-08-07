Лучший футболист ЧМ-2010 объявил о завершении карьеры

Диего Форлан завершил профессиональную карьеру в 40 лет.

Бывший нападающий сборной Уругвая Диего Форлан объявил о завершении карьеры.

Об этом сообщает ovaciondigital.com.uy.

"Недавно я получил интересное предложение, но у меня уже другие приоритеты, и я понимал, что завершение карьеры уже близко. Мы работаем над прощальным матчем - он пройдет в Уругвае", - сказал 40-летний Форлан.

Напомним, по ходу своей карьеры уругваец выступал в Европе за "Манчестер Юнайтед", "Вильярреал", "Атлетико" и "Интер". С "МЮ" Форлан становился чемпионом Англии, обладателем Кубка и Суперкубка страны, а с "Атлетико" побеждал в Лиге Европы и Суперкубке УЕФА.

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Свой последний матч на профессиональном уровне Форлан провел еще 13 мая 2018, когда выступал за гонконгский "Китчи".

В составе сборной Уругвая он провел 112 матчей (второй результат в истории сборной) и забил 36 голов. На чемпионате мира-2010 Форлан был признан лучшим игроком турнира. Вместе со сборной форвард побеждал на Кубке Америки-2011.

УНИАН ранее также сообщал о том, что карьеру завершил экс-защитник сборной Франции Патрис Эвра.