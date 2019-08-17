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Зинченко прервал рекордную серию побед в составе Манчестер Сити

22:13, 17 августа 2019
Футбол
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Зинченко в игре с Тоттенхэмом / REUTERS

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"Манчестер Сити" принимал на своем поле "Тоттенхэм", а поединок завершился вничью со счетом 2:2.

Это первая игра в рамках Премьер-лиги с участием Зинченко, в которой "горожане" не смогли победить.

До этого в чемпионате Англии Зинченко принял участие в 23 поединках (21 - в стартовом составе), которые завершались в пользу "Сити". При этом рекорд чемпионата Англии украинец установил еще в феврале, когда "Сити" удалось добыть 13 побед подряд с Александром в составе.

УНИАН ранее также сообщал, что Ярмоленко вышел на поле в АПЛ впервые с прошлого года.

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Теги: #футбол#Александр Зинченко#Манчестер Сити