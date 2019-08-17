Ярмоленко сыграл в матче английской Премьер-лиги впервые с октября прошлого года
20:41, 17 августа 2019Футбол
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Команда украинца сыграла вничью.
Ярмоленко вышел на поле в конце матча / фото: twitter.com/WestHamUtd
Полузащитник сборной Украины Андрей Ярмоленко вернулся на поле в официальном матче за "Вест Хэм".
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"Молотобойцы" встречались с "Брайтоном" на выезде в поединке второго тура английской Премьер-лиги и сыграли вничью - 1:1.
Украинец начал игру в запасе, после чего появился на поле на 77-й минуте, но результативными действиями не отметился.
Это было первое появление Ярмоленко на поле в игре АПЛ с октября прошлого года. Тогда хавбек получил тяжелую травму.
В прошлом сезоне украинец провел в Премьер-лиге девять поединков, забил два гола и отдал один ассист.
Ранее УНИАН сообщал, что Ярмоленко вызван в сборную Украины на ближайшие матчи.
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