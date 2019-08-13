"Все зависит от президента": Хацкевич не исключил свою отставку после вылета Динамо из Лиги чемпионов

Наставник киевлян поделился эмоциями после ничьи с "Брюгге".

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал ничью с "Брюгге" (3:3) на "Олимпийском", после которой украинский клуб покинул Лигу чемпионов.

Специалиста цитирует сайт tribuna.com.

"Вербичу казалось, что он еще может играть. Хотя было видно, что он попал в ситуацию, когда уже и вперед не успевал, и назад не дорабатывал. Оставить его работать чисто на атаку - но по его флангу активно подключались.

Что касается замены уже после удаления. Она была запланирована заранее. Кого нам было еще менять? Де Пена был более свежий, Цыганков сильно прибавил во втором тайме.

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Нам нужно было рисковать и убирать одного из опорников. Передвинули в середину поля Де Пену, чтобы он помогал. Все, что мы делали - это рисковали. Но этот риск оказался не оправдан", - отметил специалист.

Также Хацкевич не стал исключать свою отставку:

"Считаю, что в основном это моя вина. Надо было задействовать больше наших футболистов. Футболисты тоже должны больше работать над собой, чтобы становиться сильнее.

Если не сдать первый экзамен - ко второму могут и не допустить. Все будет зависеть от президента".

Украинцы проиграли первый матч в Бельгии со счетом 0:1, поэтому покинули Лигу чемпионов и выступят в групповом этапе Лиги Европы.

"Динамо" при Александре Хацкевиче в третий раз подряд не преодолело квалификацию главного клубного турнира Европы.

Ранее УНИАН сообщал, что "Динамо" уступило "Шахтеру" в матче чемпионата Украины.