"Собаки лают - караван идет": украинский футболист высказался о реакции на свой переход в российский клуб

Иван Ордец заявил, что не хочет вражды между украинцами и россиянами.

Защитник Иван Ордец, который в летнее межсезонье перешел из "Шахтера" в московское "Динамо", высказался о реакции украинских болельщиков на свой трансфер, а также назвал украинцев и россиян братьями.

Об этом Ордец сказал в интервью российскому сайту Sport24.ru.

"Знал, что так будет. Предполагал, как некоторые воспримут переход. Первую неделю просто не читал комментарии. Я пролистывал комменты и видел фотки тех, кто их оставляет. Там же большинство - подростки! Жизни еще не прожили, по 12-15 лет. Родители даже не знают, что их дети пишут взрослым. Воспитание плохое", - сказал Ордец.

Читайте также"У нас в стране война": футболист Динамо не понял решение Ракицкого уехать в Россию

"Семья волновалась не за меня, а за то, что подумают люди. Не отговаривали. У меня в России живут знакомые, мы в контакте. Я спрашивал, как здесь относятся к украинцам. Ракицкий и Данченко сказали, что нормально, волноваться не о чем, и через неделю-две все забудется. Собаки лают, караван идет", - также отметил футболист.

Ордец также сказал, что не хочет вражды между украинцами и россиянами:

"Надеюсь, в ближайшее время это закончится, и люди заживут мирно. Наши народы всю свою историю шли рядом, и я не хочу вражды. Русские и украинцы - братья? Сто процентов".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Ордец не дебютировал за московское "Динамо" в пяти матчах подряд.