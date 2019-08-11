Украинец Ордец в пяти матчах подряд не дебютировал за российский клуб после перехода из Шахтера

Защитник не может пробиться в основу московского "Динамо".

Бывший защитник сборной Украины Иван Ордец не может дебютировать за московское "Динамо" в российской Премьер-лиге после перехода из донецкого "Шахтера".

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В пятом туре РПЛ "Динамо" принимало на своем поле "Зенит" и потерпело поражение со счетом 0:2.

Ордец провел всю игру на скамейке запасных. Это уже пятый матч подряд, в котором украинец остается в резерве. Таким образом, экс-футболист "горняков" еще не провел ни одной минуты за "Динамо" в официальных поединках.

Ордец покинул "Шахтер" в середине июня, подписав контракт с московским клубом на три года. Украинец достался российской команде бесплатно.

Защитник является воспитанником донецкого клуба и провел в составе "горняков" всю карьеру, за исключением сезона 2013-2014, когда выступал за "Мариуполь".

В составе сборной Украины Ордец сыграл 12 матчей.

УНИАН ранее сообщал, что в июне контракт с "Рубином" подписал еще один футболист "Шахтера" Данченко.