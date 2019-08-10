"Сами знаете, какой у нас график": Хацкевич назвал причины поражения в матче с Шахтером

Белорусский тренер прокомментировал поражение "Динамо" в третьем туре УПЛ.

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич прокомментировал результат матча с "Шахтером" (1:2) на послематчевой пресс-конференции.

Слова Хацкевича приводит dynamo.kiev.ua.

"У нас время есть лишь на восстановление футболистов, поэтому ротация трех-четырех футболистов от матча к матчу неизбежна - мы всегда стараемся освежить игру. Что касается самого матча, то если бы мы играли в открытый футбол с первых минут, то нам было бы еще тяжелее. У "Шахтера" быстро разгоняют атаки Марлос, Тайсон. Высоко играет Исмаили. Команда показывает хороший контроль мяча.

В первом тайме мы слишком низко "садились", но после перерыва эта проблема была решена. Могли выйти вперед, когда имели хороший момент при счете 1:1. В конце матча выпустили второго нападающего, стремясь растянуть оборону "Шахтера", но, к сожалению, не получилось реализовать задуманное", - сказал Хацкевич.

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По словам белорусского тренера, "Шахтер" был свежее "Динамо" из-за плотного графика киевлян:

"Мы 70 минут отбивались? Мы тоже пытаемся контролировать мяч. Но сами допускали ошибки, чем упрощали игру для "Шахтера". В наших планах не было такого, чтобы мы отбивались 70 минут, но брак в передачах при переходе от обороны к атаке сегодня зашкаливал. На поле решение принимают футболисты. При этом надо понимать, что и "Шахтер" вынуждал наших игроков ошибаться. "Шахтер" сейчас свежее. У нас, сами знаете, какой график. Мы не жалуемся, но это факт".

Хацкевич также отметил, что президент "Динамо" Игорь Суркис поддержал команду:

"Поражение - это всегда неприятно, но чемпионат только начался, впереди - длинная дистанция. В прошлом сезоне мы "Шахтер" на старте первенства обыграли, сейчас уступили. Это футбол. Президент клуба только что был в раздевалке, поддержал команду. Ведь впереди нас ждет важнейшая игра - с "Брюгге".

УНИАН ранее также сообщал о том, что после окончания матча "Динамо" - "Шахтер" на поле произошла потасовка.