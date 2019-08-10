Без потасовки не обошлось: игроки Динамо и Шахтера потолкались после финального свистка (видео)

Динамовец Карлос де Пена что-то не поделил с соперниками.

После окончания матча третьего тура украинской Премьер-лиги между "Динамо" и "Шахтером" на поле произошла потасовка.

В кадр трансляции попала фрагмент потасовки - перепалка Карлоса де Пены с Аланом Патриком, а также толчок со стороны Франа Соля.

"Де Пена что-то не поделил с Тайсоном. Из-за этого все произошло", - прокомментировал эпизод в эфире FootballHub полузащитник "Динамо" Денис Гармаш.

Как сообщал УНИАН, матч завершился победой "Шахтера" со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Жуниор Мораес и Марлос, а у киевлян точный удар на счету Жерсона Родригеса.