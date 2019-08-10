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Без потасовки не обошлось: игроки Динамо и Шахтера потолкались после финального свистка (видео)

19:49, 10 августа 2019
Футбол
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Шахтер обыграл Динамо со счетом 2:1 / фото: ФК Шахтер

В кадр трансляции попала фрагмент потасовки - перепалка Карлоса де Пены с Аланом Патриком, а также толчок со стороны Франа Соля.

"Де Пена что-то не поделил с Тайсоном. Из-за этого все произошло", - прокомментировал эпизод в эфире FootballHub полузащитник "Динамо" Денис Гармаш.

Как сообщал УНИАН, матч завершился победой "Шахтера" со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Жуниор Мораес и Марлос, а у киевлян точный удар на счету Жерсона Родригеса.

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Теги: #Динамо#Шахтер#УПЛ#чемпионат Украины