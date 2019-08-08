"Это злит": Скрипник отметил слабую сторону Зари после ничьи с ЦСКА

В первом матче луганчане сыграли вничью со счетом 1:1.

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал ничью с софийским ЦСКА (1:1) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы, который прошел в Болгарии.

Специалиста цитирует пресс-служба украинского клуба.

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"Очень хороший стадион, очень хорошая поддержка. Знали, что так будет. Понравилась игра. Обе команды играли на победу. Как вчера я и говорил, искали свои шансы у чужих ворот. Сегодня закончился первый тайм. Второй будет в Запорожье.

Любая команда хочет играть в футбол еще лучше. Мы не исключение. Конечно, есть ошибки. При забитом мяче у нас было 6-7 человек в штрафной и только два в красной форме, а все равно мы получили гол. Это злит. Нужно улучшать игру в обороне. Но мы не опустили рук, искали свои шансы впереди и наши старания переросли в пенальти, который мы реализовали. Но, повторюсь, все будет решаться в Запорожье.

Очень довольны, что сыграли здесь 1:1. Все было не так просто, как кажется. Давление трибун, индивидуально сильные футболисты – это всегда непросто. Играли против очень сильного клуба", - сказал Скрипник.

Напомним, ответная встреча пройдет 15 августа в Запорожье.

УНИАН также сообщал, что "Мариуполь" сыграл вничью с нидерландским АЗ.