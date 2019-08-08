УЕФА назвал претендентов на награды лучшим игрокам Лиги чемпионов

Названы четыре тройки претендентов на награды лучшим игрокам ЛЧ-2018/19 по позициям.

УЕФА назвал номинантов на призы лучшим игрокам Лиги чемпионов 2018-2019 по позициям.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В числе претендентов пять футболистов представляют "Ливерпуль", по два - "Тоттенхэм", "Аякс" и "Барселону", один - "Ювентус".

Читайте такжеФИФА назвала претендентов на награду лучшему футболисту года

Претенденты на награды лучшим игрокам ЛЧ:

Вратари: Алиссон ("Ливерпуль"), Уго Льорис ("Тоттенхэм"), Марк-Андре тер Штеген ("Барселона")

Защитники: Трент Александер-Арнолд ("Ливерпуль"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус")

Полузащитники: Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Кристиан Эриксен ("Тоттенхэм")

Нападающие: Садьо Мане ("Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус")

Претенденты были определены голосованием тренеров каждой из 32 команд-участниц Лиги чемпионов, а также 55 журналистов из всех ассоциаций УЕФА.

Награды лучшим игрокам по позициям, а также лучшему футболисту сезона в ЛЧ будут вручены 29 августа в Монако.

Напомним, победителем Лиги чемпионов в прошлом сезоне стал "Ливерпуль".

УНИАН ранее также сообщал о том, что матч за Суперкубок УЕФА впервые в истории будет судить женщина.