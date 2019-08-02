Матч за Суперкубок УЕФА между Ливерпулем и Челси обслужит женщина-арбитр

Назначение на игру получила Стефани Фраппар.

УЕФА назначил бригаду арбитров на поединок за Суперкубок Европы, в котором сыграют английские "Челси" и "Ливерпуль".

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Впервые в истории главным арбитром финального матча мужского еврокубкового турнира будет француженка Стефани Фраппар. Помогать ей будут ассистентки Мануэла Николози и Мишель О’Нил. Четвертым рефери будет Джюнейт Чакыр из Турции.

В июле Фраппар работала на финале женского чемпионата мира-2019 между сборными США и Нидерландов в Лионе. Также в апреле она стала первой женщиной, которая обслужила поединок мужского чемпионата Франции с участием "Амьена" и "Страсбура".

"Наша организация уделяет исключительное внимание развитию женского футбола во всех областях. Надеюсь, мастерство и самоотдача, благодаря которым Стефани вывела свою карьеру на столь высокий уровень, вдохновят миллионы девочек и женщин по всей Европе и продемонстрируют им, что ничто не должно стоять на пути к их мечте", - отметил президент УЕФА Александер Чеферин.

В этом году Суперкубок УЕФА будет разыгран в Стамбуле на стадионе "Бешикташ Парк". В поединке традиционно принимают участие победители Лиги чемпионов и Лиги Европы.

УНИАН ранее сообщал, что ФИФА серьезно ужесточила наказание за расизм.