Звездный экс-защитник Манчестер Юнайтед и Ювентуса завершил карьеру

Патрис Эвра заявил, что хочет начать тренерскую карьеру.

Бывший защитник сборной Франции Патрис Эвра объявил о завершении карьеры.

Слова французского футболиста приводит footmercato.net со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

"Моя карьера игрока официально завершена. В 2013 году я начал обучение на тренерскую лицензию УЕФА категории В. Хочу получить ее и взяться за лицензию категории А. Если все пойдет хорошо, через полтора года я буду готов возглавить команду", - сказал Эвра.

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"Сэр Алекс Фергюсон в свое время сказал, что двое его игроков станут тренерами высокого уровня: Райан Гиггз и Патрис Эвра", - добавил француз.

Отметим, что весь прошлый сезон Эвра находился без клуба. В сезоне 2017-2018 француз провел пять матчей за "Вест Хэм". До этого защитник играл за "Марсель", "Ювентус", "Манчестер Юнайтед", "Монако", "Ниццу", "Монцу" и "Марсалу".

В составе "МЮ" Эвра становился победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, а также пять раз выигрывал АПЛ. С "Ювентусом" защитник дважды становился чемпионом Италии. Также на счету Эвра ряд побед в кубковых турнирах.

За сборную Франции 38-летний Эвра провел 81 матч.

УНИАН ранее также сообщал о том, что карьеру завершил английский нападающий Питер Крауч.