Манчестер Юнайтед по пенальти обыграл Милан на Международном кубке чемпионов (видео)

Манкунианцы одержали третью подряд победу на предсезонном турнире.

В рамках Международного кубка чемпионов в Кардиффе прошел матч между английским "Манчестер Юнайтед" и итальянским "Миланом".

Встреча завершилась победой манкунианцев в серии пенальти. В основное время команды забили по два гола, а в серии пенальти решающий промах у "Милана" допустил сын легендарного Паоло Мальдини - 17-летний Даниэль.

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"МЮ" одержал третью победу в трех матчах в рамках МКЧ. В то же время "Милан" потерпел третье поражение кряду.

"Манчестер Юнайтед" - "Милан" - 2:2 (5:4 по пенальти)

Голы: Рэшфорд, 14, Лингард, 72 - Сусо, 26, Линделеф, 60 (в свои ворота).

"Манчестер Юнайтед": Де Хеа, Ван-Биссака (Янг, 64), Линделеф, Рохо (Туанзебе, 64), Шоу, Матич (Фред, 64), МакТоминей, Мата (Джеймс, 64), А. Перейра (Лингард, 64), Мартиаль (Гринвуд, 82), Рэшфорд (Гомес, 82).

"Милан": Дж. Доннарумма (Рейна, 62), Калабрия (Габбья, 76), Мусаккьо, Романьоли (Брешиани, 76), Родригес (Стринич, 76), Борини, Билья (Крунич, 62), Чалханоглу, Сусо, Кастильехо (Силва, 62), Пьонтек (Мальдини, 76).

УНИАН ранее также сообщал о том, что звездный экс-защитник "МЮ" и "Ювентуса" завершил карьеру.