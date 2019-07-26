Украинский нападающий провел феерический матч в Лиге Европы (видео)
00:38, 26 июля 2019Футбол
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Роман Яремчук помог "Генту" одержать разгромную победу во втором раунде квалификации Лиги Европы.
Роман Яремчук забил два гола и сделал два ассиста / фото: kaagent.be
Нападающий сборной Украины Роман Яремчук провел результативный матч за бельгийский "Гент" в квалификации Лиги Европы.
В матче против румынского "Вииторула" Яремчук забил два гола и отдал две голевые передачи.
Украинец на 13-й и 35-й минутах отметился ассистами, затем на 42-й минуте реализовал пенальти, а на 51-й оформил дубль, элегантно перебросив мяч через голкипера в контратаке "Гента".
Встреча в итоге завершилась победой "Гента" со счетом 6:3.
Видеообзор матча
УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский нападающий помог "Ференцварошу" одержать победу в квалификации Лиги чемпионов.
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