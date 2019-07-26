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Украинский нападающий провел феерический матч в Лиге Европы (видео)

00:38, 26 июля 2019
Футбол
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Роман Яремчук забил два гола и сделал два ассиста / фото: kaagent.be

В матче против румынского "Вииторула" Яремчук забил два гола и отдал две голевые передачи.

Украинец на 13-й и 35-й минутах отметился ассистами, затем на 42-й минуте реализовал пенальти, а на 51-й оформил дубль, элегантно перебросив мяч через голкипера в контратаке "Гента".

Встреча в итоге завершилась победой "Гента" со счетом 6:3.

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский нападающий помог "Ференцварошу" одержать победу в квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: #Лига Европы#Роман Яремчук