Украинский нападающий провел феерический матч в Лиге Европы (видео)

Роман Яремчук помог "Генту" одержать разгромную победу во втором раунде квалификации Лиги Европы.

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук провел результативный матч за бельгийский "Гент" в квалификации Лиги Европы.

В матче против румынского "Вииторула" Яремчук забил два гола и отдал две голевые передачи.

Украинец на 13-й и 35-й минутах отметился ассистами, затем на 42-й минуте реализовал пенальти, а на 51-й оформил дубль, элегантно перебросив мяч через голкипера в контратаке "Гента".

Встреча в итоге завершилась победой "Гента" со счетом 6:3.

Видеообзор матча

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский нападающий помог "Ференцварошу" одержать победу в квалификации Лиги чемпионов.