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Украинский нападающий отметился ассистом в матче Лиги чемпионов (видео)

23:29, 24 июля 2019
Футбол
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Ференцварош близок к выходу в следующий раунд / фото: fradi.hu

Подопечные Сергея Реброва сумели победить со счетом 3:1. В составе венгров с первых минут на поле вышли трое украинцев - Александр Зубков, Данил Игнатенко и Игорь Харатин.

Зубков ассистировал нападающему Давиде Ландзафаме, который на 59-й минуте стал автором третьего мяча венгров.

Стоит отметить, что "Ференцварош" арендовал украинца у донецкого "Шахтера".

Ответный матч команды Реброва против "Валетты" пройдет на Мальте 30 июля.

УНИАН ранее сообщал, что Сергей Ребров продлил контракт с "Ференцварошем".

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Теги: #футбол#Ференцварош#Сергей Ребров