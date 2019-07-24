Украинский нападающий отметился ассистом в матче Лиги чемпионов (видео)

Александр Зубков помог "Ференцварошу" одержать победу.

Венгерский "Ференцварош" добыл победу над мальтийской "Валеттой" в первом матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Подопечные Сергея Реброва сумели победить со счетом 3:1. В составе венгров с первых минут на поле вышли трое украинцев - Александр Зубков, Данил Игнатенко и Игорь Харатин.

Зубков ассистировал нападающему Давиде Ландзафаме, который на 59-й минуте стал автором третьего мяча венгров.

Стоит отметить, что "Ференцварош" арендовал украинца у донецкого "Шахтера".

Ответный матч команды Реброва против "Валетты" пройдет на Мальте 30 июля.

УНИАН ранее сообщал, что Сергей Ребров продлил контракт с "Ференцварошем".