Футболист сборной Украины Малиновский стал игроком Аталанты (видео)

Итальянский клуб объявил о подписании украинского полузащитника

Украинский полузащитник Руслан Малиновский официально стал игроком итальянской "Аталанты".

Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Малиновский будет играть в "Аталанте" под №18.

Официально об условиях контракта не сообщается. Ранее появилась информация, что соглашение будет рассчитано на пять лет.

По неофициальным данным, за переход Малиновского "Аталанта" заплатила бельгийскому "Генку 13,7 миллиона евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Аталанта" сенсационно заняла в Серии А третье место и завоевала право играть в Лиге чемпионов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко представил новую форму "Манчестер Сити".