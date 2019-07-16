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Футболист сборной Украины Малиновский стал игроком Аталанты (видео)

17:33, 16 июля 2019
Футбол
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Руслан Малиновский - игрок Аталанты / фото: atalanta.it

Об этом сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Малиновский будет играть в "Аталанте" под №18.

Официально об условиях контракта не сообщается. Ранее появилась информация, что соглашение будет рассчитано на пять лет.

По неофициальным данным, за переход Малиновского "Аталанта" заплатила бельгийскому "Генку 13,7 миллиона евро.

Напомним, по итогам прошлого сезона "Аталанта" сенсационно заняла в Серии А третье место и завоевала право играть в Лиге чемпионов.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинец Александр Зинченко представил новую форму "Манчестер Сити".

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Теги: #трансферы#Руслан Малиновский#Аталанта