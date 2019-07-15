В главных ролях: украинец Зинченко представил новую форму Манчестер Сити (видео)

Полузащитник презентовал третий комплект экипировки команды.

"Манчестер Сити" представил третий комплект формы на сезон-2019/20.

"Горожане" будут использовать вариант в ярких салатовом и розовом цветах как резервный. Главным героем презентации стал футболист сборной Украины Александр Зинченко.

"Горожане" готовятся к азиатскому турне, в котором выступит и украинский футболист.

Напомним, в прошлом сезоне Зинченко провел за "Манчестер Сити" 29 матчей, в которых забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Вместе с "горожанами" украинец выиграл чемпионат Англии, Кубок Англии и Кубок английской лиги.

Ранее УНИАН сообщал, что Зинченко сменил игровой номер в "Манчестер Сити".