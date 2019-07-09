Генк искажает слова: футболист сборной Украины обвинил бельгийский клуб

Руслан Малиновский прямо заявил, что хочет покинуть команду.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский рассказал о ситуации с возможным трансфером из бельгийского "Генка" в другой клуб.

Слова хавбека приводит Het Nieuwsblad.

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"Они просто не выполняют обещания и искажают мои слова. Я лично решил не ехать с командой на сбор и сообщил об этом тренеру, чтобы не мешать ему строить новый коллектив. Я мог бы многое рассказать про "Генк", но не буду этого делать, потому что уважаю футболистов и болельщиков.

Меня не устраивает эта ситуация, но я в этом не виноват. Моя жена беременна и переживает из-за моих проблем. Надеюсь, что "Генк" больше не будет выставлять меня в плохом свете, чтобы я мог уйти и ни с кем не ссориться", - заявил Малиновский.

Ранее сообщалось о том, что Малиновский может перейти в "Аталанту" или "Сампдорию", однако итальянским клубам пока не удалось договориться с "Генком".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Генке" раскрыли подробности переговоров с "Сампдорией" по трансферу Малиновского.