Генк раскрыл подробности переговоров с Сампдорией по футболисту сборной Украины

Руслан Малиновский все еще может переехать в Италию.

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский все еще может перейти из бельгийского "Генка" в итальянскую "Сампдорию".

Об этом в комментарии Belgiumsoccer.be заявил технический директор бельгийского клуба Димитри Де Конде.

"Разговаривал с Малиновским, он хочет играть в Серии А. К нему также есть интерес из Англии, но Руслан хочет в Италию. Представители "Сампдории" приезжали на прошлой неделе и сделали достойное предложение. Мы направили им свой ответ, после чего они взяли время подумать.

Если кто-то хочет купить Малиновского, мы можем оформить сделку очень быстро. Вероятность его перехода существует", - отметил Де Конде.

Украинец в прошлом сезоне провел за "Генк" 51 матч, забил 16 голов и отдал 16 ассистов.

Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в бельгийский "Брюгге".