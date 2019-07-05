Генк раскрыл подробности переговоров с Сампдорией по футболисту сборной Украины
15:17, 05 июля 2019Футбол
124 0
Руслан Малиновский все еще может переехать в Италию.
Руслан Малиновский является главной звездой Генка / фото: krcgenk.be
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский все еще может перейти из бельгийского "Генка" в итальянскую "Сампдорию".
Об этом в комментарии Belgiumsoccer.be заявил технический директор бельгийского клуба Димитри Де Конде.
"Разговаривал с Малиновским, он хочет играть в Серии А. К нему также есть интерес из Англии, но Руслан хочет в Италию. Представители "Сампдории" приезжали на прошлой неделе и сделали достойное предложение. Мы направили им свой ответ, после чего они взяли время подумать.
Если кто-то хочет купить Малиновского, мы можем оформить сделку очень быстро. Вероятность его перехода существует", - отметил Де Конде.
Украинец в прошлом сезоне провел за "Генк" 51 матч, забил 16 голов и отдал 16 ассистов.
Ранее УНИАН сообщал, что защитник "Шахтера" перешел в бельгийский "Брюгге".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter