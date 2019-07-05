Ничья и победа: Шахтер провел два матча за день (видео)

"Горняки" в контрольных поединках сыграли против немецкого "Юрдингена" и датского "Копенгагена".

Чемпион Украины донецкий "Шахтер" 5 июля провел два контрольных матча на сборе в Австрии.

Видео опубликовал официальный канал "Шахтера" в YouTube.

В первом матче дня "горняки" не смогли обыграть скромный "Юрдинген", который представляет третий дивизион чемпионата Германии.

Читайте такжеДинамо сыграло вничью с румынской командой в товарищеском матче (видео)

Матч завершился вничью - 1:1. Голом в составе "Шахтера" отметился Густаво Бланко Лещук, который вернулся из аренды. По ходу встречи дважды после ударов Маркоса Антонио "Юрдинген" спасал каркас ворот.

"Шахтер" - "Юрдинген" (Германия) - 1:1

Голы: Бланко Лещук (63) - Байстер (81)

"Шахтер": Шевченко (Трубин, 61), Сиприано, Кривцов, Бондарь, Бутко (Болбат, 35), Танковский, Фернандо, Коваленко (Пихаленок, 46), Антонио, Тете, Сикан (Бланко Лещук, 33).

Во втором матче соперником "Шахтера" был чемпион Дании "Копенгаген". Встреча завершилась победой "горняков".

Дублем у "Шахтера" отличился Жуниор Мораес, который сперва забил после того, как обыграл нескольких соперников, а затем в касание отправил мяч в сетку после паса Алана Патрика.

"Шахтер" - "Копенгаген" (Дания) - 2:1

Голы: Мораес (16, 21) - Хольсе (39)

"Шахтер": Пятов (Трубин, 60), Додо, Хочалава, Матвиенко, Исмаили, (Бутко, 80), Степаненко, Патрик (Коваленко, 76), Соломон, Тайсон, Марлос, Мораес, (Бланко Лещук, 80)

Как сообщал УНИАН, ранее "Шахтер" обыграл в контрольном матче болгарский ЦСКА.