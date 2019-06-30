Шахтер обыграл болгарский клуб в контрольном матче (видео)
Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный поединок на сборе в Австрии. Соперником "горняков" был болгарский ЦСКА.
Встреча завершилась минимальной победой "Шахтера" - 1:0.
Донецкий клуб открыл счет на 9-й минуте матча. Во втором контрольном поединке подряд отличился 18-летний Даниил Сикан. Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 отправил мяч в сетку с линии вратарской.
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"Шахтер" - ЦСКА - 1:0
Гол: Сикан (9)
"Шахтер" (1 тайм): Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Коваленко, Соломон, Тайсон, Сикан
"Шахтер" (2 тайм): Шевченко, Бутко, Хочолава, Бондарь, Сиприано, Маркос Антонио, Патрик, Пихаленок, Тете, Фернандо, Сикан
Видео гола опубликовал официальный канал "Шахтера" в YouTube.
Как сообщал УНИАН, в первом матче при новом главном тренере "Шахтер" одержал разгромную победу.