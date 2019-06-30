Шахтер обыграл болгарский клуб в контрольном матче (видео)

"Горняки" провели второй матч под руководством португальца Луиша Каштру.

Донецкий "Шахтер" провел второй контрольный поединок на сборе в Австрии. Соперником "горняков" был болгарский ЦСКА.

Встреча завершилась минимальной победой "Шахтера" - 1:0.

Донецкий клуб открыл счет на 9-й минуте матча. Во втором контрольном поединке подряд отличился 18-летний Даниил Сикан. Чемпион мира в составе сборной Украины U-20 отправил мяч в сетку с линии вратарской.

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"Шахтер" - ЦСКА - 1:0

Гол: Сикан (9)

"Шахтер" (1 тайм): Пятов, Болбат, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Марлос, Коваленко, Соломон, Тайсон, Сикан

"Шахтер" (2 тайм): Шевченко, Бутко, Хочолава, Бондарь, Сиприано, Маркос Антонио, Патрик, Пихаленок, Тете, Фернандо, Сикан

Видео гола опубликовал официальный канал "Шахтера" в YouTube.

Как сообщал УНИАН, в первом матче при новом главном тренере "Шахтер" одержал разгромную победу.