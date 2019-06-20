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Динамо может усилиться игроком сборной Украины

17:26, 20 июня 2019
Футбол
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Александр Караваев может перейти в Динамо / фото: upl.ua

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

По данным источника, "Динамо" уже в ближайшее время может подписать контракт с Караваевым.

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Если клубам удастся договориться, то частью сделки могут стать Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые принадлежат "Динамо", но прошлый сезон на правах аренды провели в "Заре".

В прошлом сезоне Караваев провел за "Зарю" 38 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Напомним, Караваев является воспитанником "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, в летнее межсезонье "Динамо" уже подписало ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.

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Теги: #Динамо#Заря#Александр Караваев