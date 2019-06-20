Динамо может усилиться игроком сборной Украины
17:26, 20 июня 2019Футбол
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Киевляне пытаются подписать футболиста "Зари" Александра Караваева.
Александр Караваев может перейти в Динамо / фото: upl.ua
Киевское "Динамо" планирует усилиться полузащитником "Зари" Александром Караваевым.
Об этом стало известно сайту Sport Arena.
По данным источника, "Динамо" уже в ближайшее время может подписать контракт с Караваевым.
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Если клубам удастся договориться, то частью сделки могут стать Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые принадлежат "Динамо", но прошлый сезон на правах аренды провели в "Заре".
В прошлом сезоне Караваев провел за "Зарю" 38 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.
Напомним, Караваев является воспитанником "Шахтера".
Как сообщал УНИАН, в летнее межсезонье "Динамо" уже подписало ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.
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