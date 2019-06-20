Динамо может усилиться игроком сборной Украины

Киевляне пытаются подписать футболиста "Зари" Александра Караваева.

Киевское "Динамо" планирует усилиться полузащитником "Зари" Александром Караваевым.

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

По данным источника, "Динамо" уже в ближайшее время может подписать контракт с Караваевым.

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Если клубам удастся договориться, то частью сделки могут стать Богдан Михайличенко и Александр Тымчик, которые принадлежат "Динамо", но прошлый сезон на правах аренды провели в "Заре".

В прошлом сезоне Караваев провел за "Зарю" 38 матчей, в которых забил 10 голов и сделал 5 результативных передач.

Напомним, Караваев является воспитанником "Шахтера".

Как сообщал УНИАН, в летнее межсезонье "Динамо" уже подписало ганского полузащитника Мохаммеда Кадири.