Динамо объявило о трансфере ганского полузащитника (фото)
Новичком "Динамо" стал ганский полузащитник Мохаммед Кадири.
Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".
23-летний Кадири перешел в "Динамо" из "Аустрии" и подписал контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера не разглашается.
В "Динамо" Кадири, который может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника, будет выступать под номером 6.
"Не знаю никого из игроков "Динамо". Но я много слышал о клубе. Считаю, что это мечта любого футболиста играть за такую команду. Мне очень понравился Киев", - отметил Кадири.
Прошлый сезон ганец провел на правах аренды в составе тульского "Арсенала". На его счету 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста. По итогам сезона Кадири был признан лучшим игроком команды.
Полузащитник уже вызывался в сборную Ганы, но пока не дебютировал в составе национальной команды.
УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич попросил отложить встречу с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.