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Динамо объявило о трансфере ганского полузащитника (фото)

17:53, 03 июня 2019
Футбол
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Мохаммед Кадири будет играть за Динамо под №6 / фото: ФК Динамо Киев

Об этом сообщает официальный сайт "Динамо".

23-летний Кадири перешел в "Динамо" из "Аустрии" и подписал контракт на четыре года с возможностью продления еще на один сезон. Сумма трансфера не разглашается.

В "Динамо" Кадири, который может сыграть на позициях опорного полузащитника и центрального защитника, будет выступать под номером 6.

"Не знаю никого из игроков "Динамо". Но я много слышал о клубе. Считаю, что это мечта любого футболиста играть за такую ​​команду. Мне очень понравился Киев", - отметил Кадири.

Прошлый сезон ганец провел на правах аренды в составе тульского "Арсенала". На его счету 27 матчей, 2 гола и 4 ассиста. По итогам сезона Кадири был признан лучшим игроком команды.

Полузащитник уже вызывался в сборную Ганы, но пока не дебютировал в составе национальной команды.

Мохаммед Кадири стал новичком Динамо / фото: ФК Динамо Киев

УНИАН ранее также сообщал о том, что главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич попросил отложить встречу с президентом киевского клуба Игорем Суркисом.

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Теги: #Динамо#трансферы#Мохаммед Кадири