Украинский защитник Шахтера близок к переходу в московский клуб

Футболист сборной Украины Иван Ордец может продолжить карьеру в России.

Украинский защитник Иван Ордец с большой долей вероятности перейдет в московское "Динамо".

Об этом стало известно сайту Tribuna.com.

В ближайшее время Ордец заключит с российским клубом трехлетний контракт, а о переходе будет объявлено официально.

Читайте также"Это его право": Хачериди поддержал уехавшего в Россию Ракицкого

Футболист перейдет в московское "Динамо" на правах свободного агента, так как не сумел договориться о новом контракте с "Шахтером".

В своем аккаунте в Instagram Ордец уже попрощался с донецким клубом:

"Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но "Шахтер" навсегда останется в моем сердце".

26-летний Ордец, который является воспитанником "Шахтера", провел в донецком клубе всю карьеру за исключением сезона 2013-2014, когда на правах аренды выступал за "Мариуполь".

В составе сборной Украины футболист провел 12 матчей.

Как сообщал УНИАН, ранее защитник "Шахтера" Олег Данченко перешел в казанский "Рубин".