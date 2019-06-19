цей матеріал доступний українською

Украинский защитник Шахтера близок к переходу в московский клуб

11:24, 19 июня 2019
Футбол
412 0
Иван Ордец покинет Шахтер в статусе свободного агента / фото: shakhtar.com

Об этом стало известно сайту Tribuna.com.

В ближайшее время Ордец заключит с российским клубом трехлетний контракт, а о переходе будет объявлено официально.

Читайте также"Это его право": Хачериди поддержал уехавшего в Россию Ракицкого

Футболист перейдет в московское "Динамо" на правах свободного агента, так как не сумел договориться о новом контракте с "Шахтером".

В своем аккаунте в Instagram Ордец уже попрощался с донецким клубом:

"Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но "Шахтер" навсегда останется в моем сердце".

26-летний Ордец, который является воспитанником "Шахтера", провел в донецком клубе всю карьеру за исключением сезона 2013-2014, когда на правах аренды выступал за "Мариуполь".

В составе сборной Украины футболист провел 12 матчей.

Как сообщал УНИАН, ранее защитник "Шахтера" Олег Данченко перешел в казанский "Рубин".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шахтер#трансферы#Иван Ордец