Украинский защитник Шахтера близок к переходу в московский клуб
Украинский защитник Иван Ордец с большой долей вероятности перейдет в московское "Динамо".
Об этом стало известно сайту Tribuna.com.
В ближайшее время Ордец заключит с российским клубом трехлетний контракт, а о переходе будет объявлено официально.
Читайте также"Это его право": Хачериди поддержал уехавшего в Россию Ракицкого
Футболист перейдет в московское "Динамо" на правах свободного агента, так как не сумел договориться о новом контракте с "Шахтером".
В своем аккаунте в Instagram Ордец уже попрощался с донецким клубом:
"Настало время идти дальше и покорять новые вершины. Но "Шахтер" навсегда останется в моем сердце".
26-летний Ордец, который является воспитанником "Шахтера", провел в донецком клубе всю карьеру за исключением сезона 2013-2014, когда на правах аренды выступал за "Мариуполь".
В составе сборной Украины футболист провел 12 матчей.
Как сообщал УНИАН, ранее защитник "Шахтера" Олег Данченко перешел в казанский "Рубин".