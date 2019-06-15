цей матеріал доступний українською

Украинский защитник Шахтера перешел в российский клуб

18:22, 15 июня 2019
Футбол
95 0
Олег Данченко провел в Шахтере первую половину сезона 2028-2019 / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.

Данченко подписал с "Рубином" контракт, который рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не разглашается.

24-летний Данченко первую половину сезона 2018-2019 провел в "Шахтере", за который сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Но в зимнее межсезонье на правах аренды украинец перешел в красноярский "Енисей". 

Также отметим, что в сезоне 2017-2018 Данченко на правах аренды выступал за российский "Анжи".

УНИАН также сообщал о том, что итальянская "Рома" ведет переговоры по трансферу одного из лидеров "Шахтера".

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шахтер#трансферы#Олег Данченко#Рубин