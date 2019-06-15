Украинский защитник Шахтера перешел в российский клуб

Олег Данченко подписал контракт с казанским "Рубином"

Украинский защитник Олег Данченко перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Рубин".

Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.

Данченко подписал с "Рубином" контракт, который рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не разглашается.

24-летний Данченко первую половину сезона 2018-2019 провел в "Шахтере", за который сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Но в зимнее межсезонье на правах аренды украинец перешел в красноярский "Енисей".

Также отметим, что в сезоне 2017-2018 Данченко на правах аренды выступал за российский "Анжи".

УНИАН также сообщал о том, что итальянская "Рома" ведет переговоры по трансферу одного из лидеров "Шахтера".