Украинский защитник Шахтера перешел в российский клуб
18:22, 15 июня 2019Футбол
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Олег Данченко подписал контракт с казанским "Рубином"
Олег Данченко провел в Шахтере первую половину сезона 2028-2019 / фото: ФК Шахтер
Украинский защитник Олег Данченко перешел из донецкого "Шахтера" в российский "Рубин".
Об этом сообщил официальный сайт казанского клуба.
Данченко подписал с "Рубином" контракт, который рассчитан на четыре года. Сумма трансфера не разглашается.
24-летний Данченко первую половину сезона 2018-2019 провел в "Шахтере", за который сыграл 12 матчей и забил 1 гол. Но в зимнее межсезонье на правах аренды украинец перешел в красноярский "Енисей".
Также отметим, что в сезоне 2017-2018 Данченко на правах аренды выступал за российский "Анжи".
УНИАН также сообщал о том, что итальянская "Рома" ведет переговоры по трансферу одного из лидеров "Шахтера".
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