Сборная Бразилии неожиданно оступилась на Кубке Америки (видео)

Во втором туре группового этапа бразильцы не смогли обыграть сборную Венесуэлы.

Сборная Бразилии потеряла очки в матче второго тура группового этапа Кубка Америки против сборной Венесуэлы.

Встреча завершилась без забитых голов.

По ходу встречи арбитр дважды не засчитывал голы бразильской сборной после видеоповторов.

В другом матче группы А Перу выиграл у Боливии. После двух туров Бразилия и Перу набрали по 4 очка и лидируют в группе. У Венесуэлы - 2 очка, у Боливии - 0.

Бразилия - Венесуэла - 0:0

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Тиаго Силва, Маркиньос, Филипе Луис, Каземиро (Фернандиньо, 57), Артур, Ришарлисон (Габриэл Жезус, 46), Коутиньо, Нерес (Эвертон, 72), Фирмино.

Венесуэла: Фариньес, Росалес, Осорио, Вильянуэва, Эрнандес, Мачис (Фигера, 76), Эррера (Сотельдо, 66), Ринкон, Морено, Мурильо, Рондон (Мартинес, 85).

Как сообщал УНИАН, в первом матче на турнире бразильцы разгромили сборную Боливии.