Сборная Бразилии с разгромной победы стартовала на Кубке Америки (видео)

В матче-открытии турнира бразильцы обыграли сборную Боливии.

В Бразилии состоялся матч-открытие Кубка Америки по футболу-2019. В стартовом поединке турнира хозяева разгромили сборную Боливии - 3:0.

В составе сборной Бразилии дублем отметился Филиппе Коутиньо, который забил в том числе с пенальти, еще один мяч красивым ударом провел Эвертон Соарес, который вышел на замену. Все голы были забиты после перерыва.

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Бразилия - Боливия - 3:0 (0:0)

Голы: Коутиньо 50 (пенальти), 53, Эвертон 85

Бразилия: Алиссон, Дани Алвес, Силва, Маркиньос, Филипе Луис, Фернандиньо, Каземиро, Коутиньо, Ришарлисон (Виллиан 84), Нерес (Эвертон 81), Фирмино (Жезус 65).

Боливия: Лампе, Д. Бехарано, Хакин, Хусино, М. Бехарано, Чумакеро, Хустиниано, Сауседо (Вайар 59), Сааведра (Л. Вака 64), Кастро (Р. Вака 75), Морено.

Напомним, Кубок Америки продлится до 7 июля.

Как сообщал УНИАН, из-за травмы Кубок Америки у сборной Бразилии пропускает Неймар.