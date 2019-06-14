Украина - Южная Корея: где смотреть финал чемпионата мира по футболу U-20

Украинская сборная 15 июня встретится со сверстниками из Южной Кореи.

15 июня в польском Лодзе состоится финальный матч чемпионата мира-2019 U-20, в котором сборная Украины сыграет против сборной Южной Кореи.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.

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Начало встречи - в 19.00.

В прямом эфире транслировать матч Украина - Южная Корея будет телеканал "UA: Перший".

Обе сборные впервые сыграют в финале ЧМ U-20. Для Украины лучшим результатом ранее был выход в четвертьфинал, а для Южной Кореи - четвертое место.

Отметим, что Украина U-20 и Южная Корея U-20 уже встречались в этом году в товарищеском матче. Поединок состоялся в марте и завершился победой украинцев со счетом 1:0.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале турнира Украина благодаря голу Сергея Булецы обыграла Италию (1:0). В то же время Южная Корея прошла Эквадор (1:0).