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Украина - Южная Корея: где смотреть финал чемпионата мира по футболу U-20

16:43, 14 июня 2019
Футбол
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Сборная Украины U-20 готовится к финалу ЧМ / фото: УАФ

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Украина - Южная Корея.

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Начало встречи - в 19.00.

В прямом эфире транслировать матч Украина - Южная Корея будет телеканал "UA: Перший".

Обе сборные впервые сыграют в финале ЧМ U-20. Для Украины лучшим результатом ранее был выход в четвертьфинал, а для Южной Кореи - четвертое место.

Отметим, что Украина U-20 и Южная Корея U-20 уже встречались в этом году в товарищеском матче. Поединок состоялся в марте и завершился победой украинцев со счетом 1:0.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале турнира Украина благодаря голу Сергея Булецы обыграла Италию (1:0). В то же время Южная Корея прошла Эквадор (1:0).

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Теги: #сборная Украины#ЧМ-2019 (U-20)