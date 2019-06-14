Именитый турецкий клуб может подписать Коноплянку
19:21, 14 июня 2019Футбол
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"Фенербахче" начал переговоры по трансферу украинского вингера.
Евгений Коноплянка / фото: Schalke 04
Полузащитник сборной Украины и немецкого "Шальке" Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в "Фенербахче".
Об этом сообщает TRT SPOR.
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Представители "Фенербахче" начали переговоры по трансферу Коноплянки сразу после июньских матчей сборной Украины. Скауты турецкого клуба следили за игрой украинца в поединке против Сербии, в котором Коноплянка оформил дубль.
Контракт Коноплянки с "Шальке" истечет через год. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость украинца в 6,5 миллиона евро.
Отметим, что в прошлом сезоне "Фенербахче" финишировал лишь на шестом месте в чемпионате Турции, не сумев пробиться в еврокубки.
Как сообщал УНИАН, "Шальке" планирует продать Коноплянку в летнее межсезонье.
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