Немецкий Шальке планирует избавиться от Коноплянки

На решение руководства клуба не сможет повлиять даже новый главный тренер команды.

Немецкий "Шальке" планирует продать полузащитника сборной Украины Евгения Коноплянку в летнее межсезонье.

Об этом сообщает Kicker.

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Источник отмечает, что руководство "Шальке" настроено на продажу Коноплянки при любых обстоятельствах, даже несмотря на то, что новый главный тренер команды Давид Вагнер хотел бы сперва оценить украинца.

Если потенциальный покупатель предложит за Коноплянку 10 миллионов евро или больше - руководство "Шальке" даже не будет колебаться.

Отмечается, что в "Шальке" недовольны слишком однообразной игрой Коноплянки и его привязанностью к одной позиции.

У 29-летнего Коноплянки остался еще один год по контракту с "Шальке", за который он выступает с 2016 года.

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинский нападающий Роман Зозуля может перейти в "Динамо".