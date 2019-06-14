Зинченко стал одним из двух самых дорогих футболистов Украины
Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко стал самым дорогим футболистом Украины наряду с вингером "Вест Хэма" Андреем Ярмоленко.
Обновленные данные о трансферной стоимости игроков опубликовал сайт Transfermarkt.
По версии авторитетного портала, Зинченко подорожал на 5 миллионов евро. Его трансферная стоимость теперь составляет 20 миллионов.
В то же время стоимость Ярмоленко не изменилась и также составляет 20 миллионов евро.
Напомним, в предыдущем сезоне Зинченко закрепился в основе "Манчестер Сити". Украинец провел за "горожан" 29 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 5 результативных передач. Вместе с "Ман Сити" Зинченко стал чемпионом Англии, а также обладателем Кубка страны и Кубка английской лиги.
Как сообщал УНИАН, ранее Зинченко рассказал о романе с украинской телеведущей.