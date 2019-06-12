Вратарь сборной России в нетрезвом виде устроил скандал в аэропорту

В крови у Андрея Лунева обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.

Вратарь "Зенита" и сборной России Андрей Лунев устроил скандал в московском аэропорту "Внуково".

Как сообщает Telegram-канал Baza, инцидент произошел утром 12 июня у стойки регистрации, когда Лунев планировал улететь в Санк-Петербург. Голкипер был пьян, вел себя вызывающе, из-за чего ему сперва сделали замечание, а затем отказались пускать на борт.

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Возмущенный Лунев стал оскорблять сотрудников авиакомпании, после чего те вызвали полицию. Вратарь был доставлен в отделение полиции, где на него составили протокол о мелком хулиганстве и отпустили.

По информации Telegram-канала ЭкСпорт, при медицинском освидетельствовании в крови Лунева обнаружили алкоголь в количестве 0,77 промилле.

Отметим, что в двух последних матчах сборной России Лунев находился на скамейке запасных.

Как сообщал УНИАН, ранее в России суд вынес приговор футболистам, которые избили людей.