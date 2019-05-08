Получили реальные сроки: в России суд вынес приговор избившим людей футболистам

Александр Кокорин и Павел Мамаев будут отбывать наказание в колонии общего режима.

Пресненский суд Москвы вынес приговор футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву по делу об избиении трех людей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Оба футболиста были признаны виновными в побоях и хулиганстве. Кокорин приговорен к одному году и шести месяцам колонии общего режима, а Мамаев - к одному году и пяти месяцам.

Стоит отметить, что с октября 2018 года футболисты находились в СИЗО. Учитывая то, что один день в СИЗО зачитывается как полторая дня в колонии, Кокорин выйдет на свободу в декабре этого года, а Мамаев - в ноябре.

Также суд вынес приговор другим участникам дела: брат футболиста "Зенита" Кирилл Кокорин получил один год и шесть месяцев, а друг футболистов Александр Протасовицкий - один год и пять месяцев.

Напомним, в октябре прошлого года футболисты и их друзья устроили две драки в центре Москвы, в результате которых пострадало три человека: водитель ведущей "Первого канала", а также два российских чиновника.

УНИАН также сообщал о том, что дом игрока "Барселоны" ограбили во время матча против "Ливерпуля".