Фонсека заявил о желании забрать в Рому игроков Шахтера

Португальский специалист подчеркнул, что ему "интересны три-четыре футболиста".

Главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека заявил, что хотел бы видеть в итальянском клубе некоторых игроков "Шахтера".

Об этом Фонсека сказал в комментарии сайту "Главред".

"Да, некоторые игроки Шахтера мне интересны, и я бы хотел, чтобы они продолжили карьеру в "Роме". Но давайте будем реалистами, у каждого из них есть действующий контракт, и если стороны не договорятся, то они не перейдут", - отметил тренер.

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Фонсека подчеркнул, что ему интересны три-четыре игрока:

"Фамилии тех, кто может к нам перейти называть не буду, но подтвержу, что действительно три-четыре футболиста мне интересны".

Отметим, что ранее в СМИ сообщалось, что Фонсека может забрать с собой в "Рому" Тайсона, Исмаили или Маркоса Антонио.

Напомним, Фонсека подписал контракт с "Ромой" на два года с возможностью продления еще на сезон. В "Шахтере" португалец работал с 2016 года.

Как сообщал УНИАН, стало известно, кто возглавит "Шахтер" вместо Фонсеки.