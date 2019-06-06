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Скандал с обвинением Неймара в изнасиловании: появились новые подробности и видео из отеля

12:48, 06 июня 2019
Футбол
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Неймар / REUTERS

В сети появилось видео из отеля, в котором Неймар отдыхал с девушкой.

На видео, которое снято из соседней комнаты, можно увидеть, как девушка сперва ложится с Неймаром на кровать, но затем устраивает истерику. Девушка начинает бить футболиста и скандалить.

"Разве ты не собираешься ударить меня? Я бью тебя, потому что ты напал на меня", - сказала предполагаемая жертва насилия.

Напомним, 2 июня девушка, имя которой не называется, подала заявление в полицию. По ее словам, Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа 15 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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Позже Неймару вручили повестку в суд, однако юристы девушки отказались вести дело, так как она призналась им, что половой акт произошел по взаимному согласию. В то же время девушка заявила, что Неймар проявил к ней жестокость и должен понести наказание за физическое насилие.

Сам футболист заявил, что все произошло по взаимному согласию.

УНИАН также сообщал о том, что Неймар получил травму и пропустит Кубок Бразилии.

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Теги: #изнасилование#Неймар