Скандал с обвинением Неймара в изнасиловании: появились новые подробности и видео из отеля

Девушка, которая обвиняет бразильского футболиста, сама била его в отельном номере.

Появились новые подробности скандала вокруг звездного бразильского нападающего Неймара, которого обвинили в изнасиловании.

В сети появилось видео из отеля, в котором Неймар отдыхал с девушкой.

На видео, которое снято из соседней комнаты, можно увидеть, как девушка сперва ложится с Неймаром на кровать, но затем устраивает истерику. Девушка начинает бить футболиста и скандалить.

"Разве ты не собираешься ударить меня? Я бью тебя, потому что ты напал на меня", - сказала предполагаемая жертва насилия.

#Neymar e a acusadora de estupro #Najila:



Barulho de tapa.

Neymar: Não, assim vira paixão.

- Não? Você vai me bater?

Neymar: Não, não gosto.

- Não vai me bater? Não?



Ae ela sai e “mas eu vou te bater, sabe pq? Pq vc me agrediu...”

🤔

#saudadedoqueagentenaoviveuaindapic.twitter.com/c8mBbuwn4x — 🤖 Paulo Equi 🇧🇷 (@PauloEqui) 6 июня 2019 г.

Напомним, 2 июня девушка, имя которой не называется, подала заявление в полицию. По ее словам, Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа 15 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

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Позже Неймару вручили повестку в суд, однако юристы девушки отказались вести дело, так как она призналась им, что половой акт произошел по взаимному согласию. В то же время девушка заявила, что Неймар проявил к ней жестокость и должен понести наказание за физическое насилие.

Сам футболист заявил, что все произошло по взаимному согласию.

УНИАН также сообщал о том, что Неймар получил травму и пропустит Кубок Бразилии.