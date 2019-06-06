Скандал с обвинением Неймара в изнасиловании: появились новые подробности и видео из отеля
Появились новые подробности скандала вокруг звездного бразильского нападающего Неймара, которого обвинили в изнасиловании.
В сети появилось видео из отеля, в котором Неймар отдыхал с девушкой.
На видео, которое снято из соседней комнаты, можно увидеть, как девушка сперва ложится с Неймаром на кровать, но затем устраивает истерику. Девушка начинает бить футболиста и скандалить.
"Разве ты не собираешься ударить меня? Я бью тебя, потому что ты напал на меня", - сказала предполагаемая жертва насилия.
#Neymar e a acusadora de estupro #Najila:— 🤖 Paulo Equi 🇧🇷 (@PauloEqui) 6 июня 2019 г.
Barulho de tapa.
Neymar: Não, assim vira paixão.
- Não? Você vai me bater?
Neymar: Não, não gosto.
- Não vai me bater? Não?
Ae ela sai e “mas eu vou te bater, sabe pq? Pq vc me agrediu...”
🤔
#saudadedoqueagentenaoviveuaindapic.twitter.com/c8mBbuwn4x
Напомним, 2 июня девушка, имя которой не называется, подала заявление в полицию. По ее словам, Неймар изнасиловал ее в одном из отелей Парижа 15 мая, будучи в состоянии алкогольного опьянения.
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Позже Неймару вручили повестку в суд, однако юристы девушки отказались вести дело, так как она призналась им, что половой акт произошел по взаимному согласию. В то же время девушка заявила, что Неймар проявил к ней жестокость и должен понести наказание за физическое насилие.
Сам футболист заявил, что все произошло по взаимному согласию.
УНИАН также сообщал о том, что Неймар получил травму и пропустит Кубок Бразилии.