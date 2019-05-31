Стриптиз в раздевалке: клуб из седьмого дивизиона Испании с размахом отметил повышение в классе (видео)

Игроки "Льянсы" получили подарок за успешно выполненную задачу, но клубу пришлось извиниться.

Испанский клуб "Льянса", который представляет третью лигу Каталонии (седьмой по силе дивизион чемпионата Испании), с размахом отпраздновал повышение в классе.

Видео было опубликовано на YouTube-канале El Pais.

Секретарь команды Франческ Ромеро перед собственным уходом из клуба и после матча последнего тура чемпионата пригласил в раздевалку команды стриптизершу.

На видео девушка, одетая в латекс, танцует и раздевается перед футболистами, а под конец танца обливает себя шампанским.

После того, как ролик разошелся по сети, администрация города Льянса осудила поведение клуба.

В итоге клубу на странице в Facebook пришлось извиниться перед болельщиками. В "Льянса" обратили внимание на то, что этот подарок был сделан от "конкретного человека". "Просим прощения у всех, кого это могло задеть", - заявили

Кроме того, Ромеро сам сказал журналистам, что никто в клубе не знал о его намерении.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в Нидерландах арбитр засчитал гол, который случайно забил сам.