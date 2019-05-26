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В Нидерландах арбитр засчитал гол, который случайно забил сам (видео)

10:49, 26 мая 2019
Футбол
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Арбитр матча забил гол в ворота хозяев поля / фото: twitter.com/HarkemaseBoys

Курьезный эпизод произошел в матче четвертого по силе дивизиона чемпионата Нидерландов "Харкемасе Бойс" и "ХСВ Хоек". Арбитр матча Морис Паархуис случайно забил мяч в ворота хозяев и засчитал гол.

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Видео было опубликовано в Twitter-аккаунте команды "Харкемасе Бойс".

На 66-й минуте матча один из игроков "Хоека" выполнил прострел во вратарскую, мяч рикошетом от защитника "Харкемасе Бойс" попал в арбитра, после чего пересек линию ворот.

После этого рефери указал на центр поля, несмотря на протесты со стороны хозяев. Арбитр засчитал взятие ворот согласно правилам футбола - атакующая команда в данном эпизоде не нарушила правила, а отскочивший от судьи мяч считается таким, который находится в игре.

Отметим, что "Харкемасе Бойс" все равно удалось выиграть матч со счетом 4:2.

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Теги: #футбол#курьезы