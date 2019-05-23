Чемпион получил кубок: появилось видео яркой церемонии награждения Шахтера

Донецкий клуб получил медали и кубок за победу в украинской Премьер-лиге.

После матча "Шахтер" - "Динамо" на стадионе "Металлист" в Харькове состоялась церемония награждения "горняков" кубком и золотыми медалями за победу в чемпионате Украины 2018-2019.

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Видео церемонии награждения "горняков" было опубликовано на YouTube-канале "Шахтера".

Футболисты и тренеры "Шахтера" поочередно вышли на церемонию награждения по специальной дорожке, после чего капитан "горняков" Тайсон поднял над головой кубок.

Напомним, "Шахтер" оформил чемпионство за три тура до финиша УПЛ.

Этот трофей стал для "Шахтера" 34-м в истории независимой Украины - "горняки" стали самым титулованным клубом страны за этот период.

Как сообщал УНИАН, матч 30-го тура УПЛ "Шахтер" - "Динамо" завершился вничью.