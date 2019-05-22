Шахтер и Динамо сыграли вничью в матче с двумя удалениями

Гранды украинского футбола встречались в рамках 30-го тура украинской Премьер-лиги.

В центральном матче 30-го тура чемпионата Украины "Шахтер" уже в статусе чемпиона в Харькове принимал "Динамо". Матч завершился вничью - 1:1.

Последнее всеукраинское дерби сезона команды провели в экспериментальных составах.

"Динамо" удалось открыть счет в матче на 36-й минуте - Фернандо сбил Виктора Цыганкова в штрафной "Шахтера", и капитан "Динамо" сам реализовал пенальти.

В конце первой половины киевляне остались в меньшинстве - Артем Шабанов получил вторую желтую карточку.

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В перерыве Александр Хацкевич не стал делать замену и выпускать центрального защитника. Вместо этого в центре обороны расположился Сергей Сидорчук.

В итоге уже через пять минут после начала второго тайма киевляне получили гол через центр. После паса Ларри Кайоде Тете вышел один на один и переиграл Дениса Бойко.

На 63-й минуте арбитр уравнял составы - после удара Цыганкова мяч попал в руку Давита Хочолавы, и грузинский защитник увидел перед собой второй "горчичник".

В концовке встречи вырвать победу могли обе команды - у "Динамо" отличный шанс упустил Цыганков, который пробил выше ворот, а у "Шахтера" после удара с близкого расстояния от Тете мяч попал в штангу.

"Шахтер" после этого матча набрал 77 очков, у "Динамо" - 66.

Шахтер - Динамо - 1:1

Голы: Тете, 50 - Цыганков, 36 (с пенальти)

Шахтер: Пятов, Бутко, Кривцов, Хочолава, Матвиенко, Патрик (Коваленко, 75), Тете, Маркос Антонио, Фернандо (Дентиньо, 46), Соломон (Ордец, 66), Кайоде

Динамо: Бойко, Сидклей, Бурда, Шабанов, Кендзера, Сидорчук, Шепелев, Андриевский, де Пена, Цыганков, Беседин (Шапаренко, 66)

Удаления: Хочолава, 63 - Шабанов, 45

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