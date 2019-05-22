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Шахтер перед битвой с Динамо выпустил футболки со знаменитой фразой (фото)

15:29, 22 мая 2019
Футбол
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Жадсон - автор легендарной фразы "Где "Динамо", где?" / фото: campeones.ua

Перед матчем 30-го тура чемпионата Украины, в котором "Шахтер" и "Динамо" встретятся в Харькове, донецкий клуб выпустил в продажу оригинальные футболки.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Шахтер - Динамо.

О выпуске футболок сообщил официальный аккаунт "Шахтера" в Twitter.

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На футболке изображен экс-полузащитник "Шахтера" Жадсон - автор знаменитой фразы, сказанной после победы над "Динамо" в полуфинале Кубка УЕФА 2008-2009. Рядом нанесена надпись "Где "Динамо", где?".

Приобрести такую футболку можно за 299 гривен.

Напомним, матч "Шахтер" - "Динамо" состоится сегодня, 22 мая.

Футболка &quot;Где &quot;Динамо&quot;, где?&quot; / фото: ФК Шахтер

УНИАН также сообщал о том, что "Шахтер" понес серьезную потерю перед матчем с "Динамо".

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Теги: #Динамо#Шахтер#Жадсон