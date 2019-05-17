В Шахтере ненадолго: Фонсека сделал заявление о своем будущем

Португальский тренер заявил, что не будет работать в донецком клубе двенадцать лет, как Мирча Луческу.

Главный тренер "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что у него есть амбиции поработать в одном из топ-чемпионатов Европы.

Португальского специалиста цитирует tsf.pt.

"У меня есть еще один год контракта с "Шахтером". Нужно проанализировать, какой может быть моя карьера в будущем, все продумать и взвесить, чтобы принять решение. Мои амбиции - попасть в один из лучших чемпионатов Европы. Я верю, что рано или поздно это произойдет. Случится ли это прямо сейчас - я не знаю", - сказал Фонсека.

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Тренер также подчеркнул, что не планирует работать в "Шахтере" двенадцать лет, как его предшественник Мирча Луческу.

"Я точно не проведу двенадцать лет в "Шахтере", - отметил Фонсека.

Напомним, 46-летний португалец тренирует "Шахтер" с 2016 года. Фонсека выиграл с клубом два титула чемпиона Украины, три Кубка Украины и один Суперкубок страны.

УНИАН ранее сообщал о том, что Фонсека является одним из претендентов на пост главного тренера "Ромы".