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Впервые с 2013 года испанских клубов нет в финале Лиги чемпионов

00:50, 08 мая 2019
Футбол
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"Барселона" Лионеля Месси уступила "Ливерпулю" - 0:4 / REUTERS

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Последние пять турниров неизменно выигрывали команды с Пиренейского полуострова. В 2014-м, 2016-м, 2017-м и 2018 годах победителем Лиги чемпионов становился мадридский «Реал». В 2015 году трофей выиграла «Барселона». Также до финала в последние годы дважды доходил «Атлетико» (Мадрид).

Как сообщал УНИАН, «Барселона» после домашней победы - 3:0 - проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:4 в ответном матче 1/2 финала. По сумме двух встреч каталонцы завершили выступление в Лиге чемпионов. 

Соперник «Ливерпуля» по финалу определится в паре «Тоттенхэм» – «Аякс» (в первом матче "Аякс" победил 1:0).

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Теги: #Испания#Барселона#Лига чемпионов