Впервые с 2013 года испанских клубов нет в финале Лиги чемпионов

Испанские клубы прервали суперсерию - до этого они выигрывали трофей пять лет подряд.

Финал Лиги чемпионов в этом году впервые с 2013 года пройдет без участия испанских клубов.

Читайте такжеКак Ливерпуль побеждал Барселону: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов

Последние пять турниров неизменно выигрывали команды с Пиренейского полуострова. В 2014-м, 2016-м, 2017-м и 2018 годах победителем Лиги чемпионов становился мадридский «Реал». В 2015 году трофей выиграла «Барселона». Также до финала в последние годы дважды доходил «Атлетико» (Мадрид).

Как сообщал УНИАН, «Барселона» после домашней победы - 3:0 - проиграла «Ливерпулю» со счетом 0:4 в ответном матче 1/2 финала. По сумме двух встреч каталонцы завершили выступление в Лиге чемпионов.

Соперник «Ливерпуля» по финалу определится в паре «Тоттенхэм» – «Аякс» (в первом матче "Аякс" победил 1:0).