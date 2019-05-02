"Оставайся сильным": Шевченко, Роналду и другие звезды футбола трогательно поддержали Касильяса (фото)
Известные футболисты в соцсетях поддержали испанского голкипера "Порту" Икера Касильяса, который 1 мая перенес инфаркт во время тренировки команды.
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в Instagram добавил фото с Касильясом и написал: "Оставайся сильным, мой друг!".
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Экс-одноклубник Касильяса Криштиану Роналду в Instagram-stories написал: "Сил тебе, друг! Надеюсь, ты поправишься как можно скорее".
Скорейшего выздоровления Касильясу также пожелали защитник "Барселоны" Жерар Пике и форвард "Реала" Гарет Бэйл. А защитник "Порту" Пепе написал: "Мы тебя любим, Икер!".
Полузащитник "Арсенала" Месут Озил написал в Twitter: "Мои наилучшие пожелания. Надеюсь, все хорошо. Икер, поправляйся!".
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси также не остался в стороне: "Хочу воспользоваться возможность поддержать Икера Касильяса и пожелать ему скорейшего выздоровления".
Mucha fuerza @IkerCasillas 🙏🏻🙏🏻 Recupérate pronto amigo!— Gerard Piqué (@3gerardpique) 1 мая 2019 г.
Te queremos @IkerCasillas 🙏🏻💪 https://t.co/rPsHWxvDN8— Pepe (@officialpepe) 1 мая 2019 г.
Get well soon my friend @IkerCasillas 🙏🏼💪🏼 pic.twitter.com/We4d6kjq9y— Gareth Bale (@GarethBale11) 1 мая 2019 г.
Best wishes to Porto! 🙏🏼 Hope all is going well. Get well soon @IkerCasillas 🙏🏼— Mesut Özil (@MesutOzil1088) 1 мая 2019 г.
Напомним, Касильяс перенес инфаркт 1 мая. Голкипер был госпитализирован, перенес операцию, и на данный момент его жизни ничего не угрожает. Вероятней всего, 37-летний испанский вратарь завершит футбольную карьеру.
УНИАН ранее сообщал о том, что появились новые подробности об инфаркте Касильяса.