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"Повезло, что не дома": появились новые подробности об инфаркте Касильяса

13:22, 02 мая 2019
Футбол
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Икер Касильяс / REUTERS

Слова Кутропиа приводит elespanol.com.

"Икер почувствовал себя плохо во время тренировки. У него появилась боль в руках, груди и челюсти. Он не знал о том, что это сердечный приступ, ему сказали об этом позже", - отметил Кутропиа.

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Агент также подчеркнул, что Касильясу повезло, что инфаркт случился, когда рядом были врачи:

"Икеру очень сильно повезло, что это случилось на тренировке на глазах у врачей "Порту". Если бы это произошло дома, последствия были бы непредсказуемыми".

Кутропиа отметил, что после того, как в больнице врачи приняли все необходимые меры, Касильяс был в хорошем настроении:

"Днем в больнице Икер уже был тем Икером, которого мы знаем - он шутил и выглядел счастливым. Он настоящий боец, и это самая большая победа в его жизни, куда более важная, чем на чемпионате мира".

Напомним, Касильяс перенес инфаркт 1 мая во время утренней тренировки "Порту".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Касильяс опубликовал фото после инфаркта.

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Теги: #футбол#Порту#Икер Касильяс