"Повезло, что не дома": появились новые подробности об инфаркте Касильяса

Агент Касильяса рассказал о сердечном приступе, который перенес испанский вратарь.

Агент Карло Кутропиа рассказал подробности об инфаркте, который перенес испанский голкипер "Порту" Икер Касильяс.

Слова Кутропиа приводит elespanol.com.

"Икер почувствовал себя плохо во время тренировки. У него появилась боль в руках, груди и челюсти. Он не знал о том, что это сердечный приступ, ему сказали об этом позже", - отметил Кутропиа.

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Агент также подчеркнул, что Касильясу повезло, что инфаркт случился, когда рядом были врачи:

"Икеру очень сильно повезло, что это случилось на тренировке на глазах у врачей "Порту". Если бы это произошло дома, последствия были бы непредсказуемыми".

Кутропиа отметил, что после того, как в больнице врачи приняли все необходимые меры, Касильяс был в хорошем настроении:

"Днем в больнице Икер уже был тем Икером, которого мы знаем - он шутил и выглядел счастливым. Он настоящий боец, и это самая большая победа в его жизни, куда более важная, чем на чемпионате мира".

Напомним, Касильяс перенес инфаркт 1 мая во время утренней тренировки "Порту".

УНИАН ранее также сообщал о том, что Касильяс опубликовал фото после инфаркта.