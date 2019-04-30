Лига чемпионов, Тоттенхэм - Аякс: анонс, прогноз, стартовые составы, где смотреть

Сегодня в Лондоне состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА.

Во вторник, 30 апреля, состоится первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором лондонский "Тоттенхэм" примет на своем поле амстердамский "Аякс".

Поединок пройдет на новой арене английского клуба - Tottenham Hottspur Stadium, вмещающей 62 тысячи зрителей. Начало - в 22.00 по киевскому времени.

Оба клуба давно не были представлены в полуфинале главного клубного турнира Европы. "Аякс" в последний раз играл на этой стадии Лиги чемпионов в 1997 году, а "Тоттенхэм" вообще лишь раз добирался до 1/2 финала Кубка европейских чемпионов, и было это 57 лет назад в дебютном для "Шпор" розыгрыше (в полуфинале англичане уступили тогда "Бенфике").

Путь к полуфиналу

Пути "Тоттенхэма" и "Аякса" в полуфинал Лиги чемпионов были очень непростыми. Лондонская команда после первого круга группового раунда имела всего лишь одно очко, однако чудом сумела попасть в 1/8 финала, где обыграла по сумме двух матчей "Боруссию" из Дортмунда. В четвертьфинале же подопечных Почеттино ожидала настоящая "мясорубка" с битвах против "Манчестер Сити" - победа 1:0 дома и поражение 3:4 в гостях, при том что арбитр не засчитал пятый гол "Ман Сити" уже в компенсированное время.

"Аякс" не проиграл еще ни одного выездного матча в этой Лиги чемпионов. В это сложно поверить, но последней командой, которая не пропустила дома от нидерландцев, было ... киевское "Динамо" в квалификации турнира. Далее у "Аякса" были выездные ничьи с "Баварией" (1:1) и "Бенфикой" (1:1), победа над АЕКом (2:0) и матчи, которые уже стали классикой Лиги чемпионов – успехи в Мадриде (4:1) и Турине (2:1).

В минувшую субботу "Тоттенхэм" проиграл в домашнем матче Премьер-лиги "Вест Хэму", впервые пропустив на своем новом стадионе. В то же время "Аякс" не играл на выходных в чемпионате Нидерландов из-за того, что местная федерация полностью перенесла тур.

История взаимоотношений

До этого команды встречались между собой в еврокубках лишь раз. "Тоттенхэм" разгромил "Аякс" в первом круге Кубка кубков-1981/82 с общим счетом 6:1 (3:1, 3:0).

Голы Гленна Ходдла, Марка Фалко и Рикардо Вильи принесли англичанам выездную победу 3:1. У голландцев в ответ забил Серен Лербю. В ответной встрече в Лондоне за "Тоттенхэм" забивали Фалко, Тони Гэлвин и Освальдо Аридилес.

Прогноз букмекеров

Авторитетная британская букмекерская контора William Hill не видит явного фаворита в первом матче "Тоттенхэма" и "Аякса". Коэффициент на победу лондонцев составляет 2,50, на ничью - 3,30, на победу гостей - 2,87.

В то же время у "Аякса", по мнению экспертов компании, чуть больше шансов на выход в финал по сумме двух полуфинальных встреч (коэффициент на проход амстердамского клуба составляет 1,73, на успех "Шпор" - 2,00).

Ориентировочные составы

Нидерландский клуб к игре с "Тоттенхэмом" подходит без травмированных и дисквалифицированных футболистов, в то время как лазарет лондонского клуба не пустует: точно не сыграют Орье, Кейн, Ламела, Уинкс, а один из героев предыдущей стадии кореец Сон Хюн Мин дисквалифицирован.

"Тоттенхэм": Льорис – Вертонген, Санчес, Алдервейрелд – Роуз, Ваньяма, Эриксен, Триппьер – Деле Алли, Моура – Льоренте.

"Аякс": Онана – Мазрауи, де Лигт, Блинд, Тальяфико – Шоне, де Йонг, ван де Бек – Зиеш, Тадич, Нерес

Слова

Главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг:

"Наша команда в порядке. Мы в хорошей физической форме, амбициозны и свежи. Мы можем показать свой оптимальный уровень, и мы это знаем. Мы хотим быть уверенными на поле. У нас за плечами немало матчей. Думаю, во вторник у нас будут хорошие шансы.

Мы тщательно подготовили команду на основе наших сильных качеств. Надо уважать соперника, и мы так делаем всегда. Это принцип нашей работы".

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино:

"Это будет волшебный вечер. Я никогда не играл в полуфиналах Лиги чемпионов, и я открыт для каких-то новых эмоций.

Мы сыграем в полуфинале на своем новом стадионе - никто не мог поверить или представить подобное несколько месяцев назад. Будет очень тяжело. "Аякс" полностью заслужил свое место в полуфинале, и нас ждет чрезвычайно конкурентный матч.

Выход в полуфинал - это следствие высокого класса и, конечно, наличия невероятных игроков в составе. "Аякс" проводит фантастический розыгрыш. Они ни разу не проиграли в группе, потом прошли "Реал" и "Ювентус"...

"Аякс" заслуживает множества добрых слов. Тренер и игроки проделывают фантастическую работу. Это немного похоже на наш случай. Никто не верил, что "Аякс" имеет шанс выйти в полуфинал, но мы здесь, потому что заслужили это".

Где смотреть матч "Тоттенхэм" - "Аякс"

Смотреть прямую трансляцию в Украине можно на телеканале "Футбол 1" начиная с 21.50. До и после матча эксперты в студии поделятся своим мнением о происходящем в Лондоне.