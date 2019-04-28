Звезда мирового футбола Неймар ударил фаната по лицу (видео)

Инцидент случился после поражения ПСЖ в финале Кубка Франции.

Нападающий ПСЖ Неймар ударил одного из болельщиков по лицу после поражения парижского клуба в финале Кубка Франции против "Ренна".

Об этом сообщает leparisien.fr.

Когда игроки ПСЖ поднимались на трибуну для награждения серебряными медалями, один из фанатов выкрикивал оскорбления в их адрес и снимал все это на телефон. В частности, болельщик кричал "Буффон - позорный клоун", "Учись играть в футбол" и другие фразы.

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Неймар не сдержался, остановился возле болельщика и ударил того по лицу.

В ПСЖ уже прокомментировали скандальный эпизод, заявив, что этот болельщик является другом неназванного футболиста "Ренна".

"Этот болельщик - друг одного из игроков "Ренна", он оскорблял всех наших футболистов, когда они шли за медалями. Он снимал все это на телефон ради хайпа", - отметили в ПСЖ.

Напомним, в финале ПСЖ проиграл "Ренну" в серии пенальти - 2:2 и 5:6 по пенальти.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что Неймар получил трехматчевую дисквалификацию в еврокубках.