Звезда мирового футбола Неймар ударил фаната по лицу (видео)
Нападающий ПСЖ Неймар ударил одного из болельщиков по лицу после поражения парижского клуба в финале Кубка Франции против "Ренна".
Об этом сообщает leparisien.fr.
Когда игроки ПСЖ поднимались на трибуну для награждения серебряными медалями, один из фанатов выкрикивал оскорбления в их адрес и снимал все это на телефон. В частности, болельщик кричал "Буффон - позорный клоун", "Учись играть в футбол" и другие фразы.
Читайте такжеПСЖ сенсационно проиграл в финале Кубка Франции (видео)
Неймар не сдержался, остановился возле болельщика и ударил того по лицу.
В ПСЖ уже прокомментировали скандальный эпизод, заявив, что этот болельщик является другом неназванного футболиста "Ренна".
"Этот болельщик - друг одного из игроков "Ренна", он оскорблял всех наших футболистов, когда они шли за медалями. Он снимал все это на телефон ради хайпа", - отметили в ПСЖ.
Напомним, в финале ПСЖ проиграл "Ренну" в серии пенальти - 2:2 и 5:6 по пенальти.
Je crois Neymar il a vraiment pris le seum 😂 pic.twitter.com/flLraf5BZO— Jk (@JeanAthimon) 27 апреля 2019 г.
Neymar met une pêche à un rennais pic.twitter.com/uXgU3R2l5Y— Claude vaillant (@vaillant92100) 27 апреля 2019 г.
Ранее УНИАН также сообщал о том, что Неймар получил трехматчевую дисквалификацию в еврокубках.