Один из лучших футболистов мира дисквалифицирован на три матча в еврокубках

Неймар пропустит старт группового этапа Лиги чемпионов 2019-2020.

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар получил от УЕФА трехматчевую дисквалификацию в еврокубках.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Неймар дисквалифицирован за критику и оскорбление арбитров матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед" в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:3), в котором рефери назначил ключевой пенальти в ворота парижан на последних минутах матча.

Бразильский форвард не принимал участия в той игре из-за травмы, а после матча выразил свое недовольство, выругавшись в адрес судей в Instagram. Кроме того, сразу после игры бразилец пытался прорваться в судейскую комнату.

Таким образом, Неймар пропустит первые три матча группового этапа Лиги чемпионов 2019-2020.

УНИАН также сообщал о том, что ПСЖ в восьмой раз выиграл чемпионат Франции.