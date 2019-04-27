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"Лучше молчать": форвард Динамо странно сравнил Порошенко и Зеленского

14:44, 27 апреля 2019
Футбол
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Артем Беседин пошутил про результаты выборов президента Украины / фото: dynamo.kiev.ua

Об этом Беседин написал в своем аккаунте в Instagram.

"Хочу отметить, что при Владимире Александровиче погода лучше, чем при Петре Алексеевиче", - написал Беседин.

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Болельщики не оценили шутку нападающего.

"Лучше Артему сейчас молчать, чтобы потом не было: свечку не держал", "Хочу отметить, что умственные способности Артема Юриевича оставляют желать лучшего и при нынешнем президенте, и при его преемнике ситуация вряд ли изменится", "При Фране Соле дышится легче, чем при Артеме Беседине", "Вот что бывает, когда футболист пытается пошутить. Максимум, что у него выйдет - это то, что посмеются с него", "Было у отца три сына... Дальше вы знаете", - комментируют болельщики.

Артем Беседин сравнил погоду при Порошенко и Зеленском / фото: instagram.com/artembesedin

Напомним, на данный момент Беседин восстанавливается после травмы. 

УНИАН также сообщал о том, что экс-вратарь "Динамо" назвал важное отличие между Украиной и Россией.

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Теги: #Динамо#Петр Порошенко#Артем Беседин#Владимир Зеленский