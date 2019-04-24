НАБУ провело обыск в доме вице-президента ФФУ Костюченко

Функционеру могут предъявить подозрения в мошеннической деятельности.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вчера провело обыск в доме у вице-президента Федерации футбола Украины Вадима Костюченко. Об этом сообщает Dynamomania.com.

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Обыски также прошли на заводе по производству искусственных газонов и у нескольких фигурантов криминального дела, которое НАБУ расследует с июня 2018 года.

ФФУ подозревается в коррупционных схемах, в том числе и в неправомерном использовании бюджетных средств.

Напомним, в январе этого года ГПУ подтвердила использование Вадимом Костюченко поддельного диплома. Следствие установило, что Вадим Костюченко неоднократно использовал поддельный диплом о высшем образовании в киевском Политехническом институте для получения высоких государственных должностей. Заместителю Андрея Павелко грозит 5 лет лишения свободы.