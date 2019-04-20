ПСЖ пригласил на домашний матч 500 пожарных, тушивших Нотр-Дам

Также "ПСЖ" и "Монако" наденут специальные футболки.

Французский «ПСЖ» на матч 33-го тура чемпионата Франции с «Монако» пригласил 500 пожарных, принимавших участие в тушении Собора Парижской Богоматери, сообщает Le Parisien. По информации издания, двое пожарных нанесут символический удар по мячу.

Кроме того, "ПСЖ" и "Монако" сыграют в футболках с изображением Нотр-Дама.

Le PSG portera un maillot Notre-Dame de Paris, dimanche face à Monaco. (@CNEWS) pic.twitter.com/Jf4bdIVseo — Actu Foot (@ActuFoot_) April 18, 2019

Напомним, 15 апреля в храме произошел сильный пожар, в результате которого обрушился шпиль и серьезно пострадала значительная часть здания. Хранившиеся в здании реликвии удалось спасти.

"ПСЖ" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 81 очко. "Монако" с 32 баллами располагается на 16-й строчке.